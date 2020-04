LOOPShare kündigt den Vertrieb der Scoot-E-Bikes über Walmart und Amazon anDiese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.Vancouver, BC - 28. April 2020 - LOOPShare Ltd. (TSX:LOOP) (OTC:LPPPF) (WKN:A2PTCW) ("LOOPShare" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Scoot-E-Bike nun bei Amazon.com und Walmart erhältlich ist. Das Unternehmen hat eine Bestellung bei seinem Hersteller über die Lieferung neuer Scoot-E-Bikes in Auftrag gegeben, die im Anschluss an die Fertigstellung über die beiden neuen Vertriebskanäle erhältlich sein werden. Damit wird das Scoot-E-Bike nun bei Amazon, Walmart, London Drugs und auf www.scootebike.ca erhältlich sein. Das Unternehmen wird ein Update zur Verfügung stellen, sobald der Bestand geliefert wurde und über Amazon zum Kauf verfügbar ist.Walmart Inc. (NYSE: WMT) ("Walmart") ist ein multinationaler Einzelhandelsriese, der eine Kette von Hypermärkten, Discount-Kaufhäusern und Lebensmittelgeschäften auf der ganzen Welt betreibt. Walmart betreibt mehr als 11.200 Geschäfte, die unter 55 Markennamen in 27 Ländern der Welt operieren. Das Unternehmen verfügt über E-Commerce-Websites in 10 Ländern. Jede Woche kaufen fast 265 Millionen Kunden und Mitglieder bei Walmart ein.Die Marke Scoot-E-Bike wurde ursprünglich von Ray J, einem erfolgreichen Tech-Unternehmer, TV-Persönlichkeit und Musiker, ins Leben gerufen. Sie wurde von LOOPShare übernommen, um ein umweltfreundliches und bequemes Transportmittel anzubieten, das direkt mit dem nachhaltigen Kerngeschäftsmodell von LOOP im Transportbereich einhergeht. Hochkarätige Prominente wie Sean "Diddy" Combs, Justin Bieber, Chris Brown, Brandy Norwood und Snoop Dogg wurden alle beim Fahren und der Nutzung ihrer Scoot-E-Bikes gesehen. Ray J ist ein wichtiges Mitglied des Loop-Teams und arbeitet als Markenbotschafter für Scoot-E eng mit dem Unternehmen zusammen.Aktualisierung des Regulatory FilingsDas Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es sich wegen Verzögerungen aufgrund von COVID-19 auf die Ausnahmeregelung gemäß BCI 51-515 (und ähnliche Ausnahmeregelungen anderer kanadischer Wertpapieraufsichtsbehörden) beruft, um die Einreichung der folgenden fortlaufenden Offenlegungsdokumente (zusammenfassend die "Dokumente") zu verzögern:Die geprüften Jahresabschlüsse des Unternehmens für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr.Die Management Discussion & Analysis des Unternehmens für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr.Den Zwischenabschluss des Unternehmens für die drei Monate, die am 31. März 2020 endeten.Die Management-Berichte und -Analysen des Unternehmens für die drei Monate bis zum 31. März 2020.Das Unternehmen arbeitet mit seinen Wirtschaftsprüfern zusammen und erwartet, dass es in der Lage sein wird, seine jährlichen Dokumente bis spätestens zum 12. Juni 2020 und seine Dokumente für das erste Quartal bis spätestens zum 14. Juli 2020 einzureichen. Mitglieder des Managements des Unternehmens und andere Insider unterliegen einer Richtlinie zur Verdunkelung des Handels, die die Prinzipien in Abschnitt 9 der National Policy 11-207 widerspiegelt. Ein Update zu wesentlichen Geschäftsentwicklungen seit der Einreichung der Zwischenfinanzberichte des Unternehmens wurde in früheren Pressemitteilungen gegeben und ist oben in dieser Pressemitteilung vermerkt.Über LOOPShare:LOOPShare Ltd. ist ein aufstrebender globaler Marktführer im Bereich des Ridesharings, der Mikromobilität und der nachhaltigen Transportdienstleistungen. Über LOOPShare:LOOPShare Ltd. ist ein aufstrebender globaler Marktführer im Bereich des Ridesharings, der Mikromobilität und der nachhaltigen Transportdienstleistungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über den Einsatz von Elektrorollern, die Arten von E-Roller-Dienstleistungen, die das Unternehmen anzubieten beabsichtigt, und die Wachstumspläne des Unternehmens.In bestimmten Fällen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Wörtern wie "erwartet", "beabsichtigt", "antizipiert" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden, oder es wird angegeben, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse auf zukünftige Ergebnisse oder andere Erwartungen, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen hinweisen "würden" oder "könnten". Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen vorausschauenden Informationen basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, die sich unter anderem auf die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Anwendbarkeit des Geschäftsmodells des Unternehmens, den rechtzeitigen Erhalt staatlicher Genehmigungen und Lizenzen, den rechtzeitigen Erhalt von E-Scootern durch das Unternehmen, den Erfolg des Betriebs, die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Geschäftsplan wie beabsichtigt umzusetzen, die Fähigkeit des Unternehmens, Zugang zu Finanzierungen zu erhalten, und die Auswirkungen des Wettbewerbs beziehen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, können sie sich als nicht korrekt erweisen.Vorausblickende Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausblickenden Informationen zum Ausdruck gebrachten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören Risiken in Bezug auf höhere Gewalt, die Auswirkungen allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen, sich ändernde Bedingungen in der Transportindustrie, Erhöhungen der Betriebskosten, Terrorismus, Währungsschwankungen, Zinssätze, spezifische Risiken in der Transportindustrie, die Fähigkeit, qualifiziertes Management und Personal zu finden, Arbeitskonflikte, behördliche Risiken, einschließlich Risiken in Bezug auf den Erwerb der erforderlichen Lizenzen, Finanzierungs-, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken, einschließlich des Risikos, dass die Finanzierung nicht erreicht werden kann, sowie die zusätzlichen Risiken, die im Abschnitt "Risikofaktoren" der Unterlagen des Unternehmens bei den zuständigen kanadischen Wertpapierbehörden angegeben sind.Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausblickenden Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen. 