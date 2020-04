Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Japan findet wegen dem Feiertag "Tag des Showa" kein Handel statt.

DONNERSTAG: In Hongkong und Südkorea findet wegen dem Feiertag "Buddhas Geburtstag" kein Handel statt.

DONNERSTAG: In Schweden findet wegen der Walpurgisnachtnur ein verkürzter Handel bis 13:00 Uhr statt.

FREITAG: An vielen Börsen findet wegen dem Tag der Arbeit kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Nach mehreren fieberhaften Wochen, in denen sie eine Reihe von Notfallkreditprogrammen geschaffen hat, wendet sich die US-Notenbank am Mittwoch der Planung und Umsetzung zu, anstatt neue Initiativen anzukündigen. Fed-Offizielle haben angedeutet, dass sie mit der derzeitigen geldpolitischen Ausrichtung zufrieden sind, was bedeutet, dass größere Änderungen bei der Sitzung nicht zu erwarten sind. Gleichwohl stehen große Fragen im Raum, die bei dieser Sitzung und in den darauffolgenden Wochen erörtert werden dürften. Darunter ist die Frage, wie die Anleihekäufe gehandhabt werden sollen und wie lange die sehr lockere Geldpolitik noch anhalten soll - auch wenn Ankündigungen hierzu nicht so bald zu erwarten sind. Ein Schritt, den die Fed in den kommenden Tagen ankündigen könnte, ist eine größere Unterstützung für Kommunalanleihemärkte. Die Fed hat ihre Zinsen wegen der Coronavirus-Pandemie bei zwei außerordentlichen Sitzungen auf null gesenkt. Sie kündigte außerdem unbefristete Käufe von Staats- und Hypothekenpapieren an, nachdem Anleger Mitte März in sichere Anlagen geflohen waren. "Das Hauptaugenmerk liegt jetzt nicht auf der Anpassung dessen, was wir für eine recht angemessene Haltung der Geldpolitik halten, zumindest für die nächsten Monate", sagte Fed-Chef Jerome Powell während einer moderierten Diskussion Anfang dieses Monats.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DEUTSCHE BÖRSE

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen für das erste Quartal 2020 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q20 ggVj Zahl 1Q19 Nettoerlöse 878 +22% 14 721 Operative Kosten bereinigt 288 +16% 14 249 Operative Kosten 300 +10% 11 273 EBITDA bereinigt 592 +25% 14 476 EBITDA 585 +30% 11 451 Ergebnis nach Steuern 373 +36% 6 275 Ergebnis je Aktie 1,99 +33% 12 1,50

Weitere Termine:

06:20 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1Q

07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Grammer AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:00 FR/Safran SA, Umsatz 1Q

07:25 AT/AMS AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Volkswagen AG (VW), ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Fielmann AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Krones AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Schaltbau Holding AG, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1Q

08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 1Q

08:00 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 1Q

08:20 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Munich Re, Online-HV

10:30 DE/Robert Bosch GmbH, BI-PK (Live-Webcast)

10:30 DE/Beiersdorf AG, Online-HV

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 1Q

12:30 US/General Electric Co, Ergebnis 1Q

13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 1Q

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 1Q

18:00 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Umsatz 1Q

22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q

22:02 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 1Q

22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q

22:15 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Bayer AG 2,80 Euro Hochtief AG 5,80 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Import-/Exportpreise März Importpreise PROGNOSE: -2,5% gg Vm/-4,5% gg Vj zuvor: -0,9% gg Vm/-2,0% gg Vj 14:00 Verbraucherpreise April (vorläufig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,5% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj - EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März PROGNOSE: +5,4% gg Vj zuvor: +5,5% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +5,3% gg Vj zuvor: +5,2% gg Vj 11:00 Index Wirtschaftsstimmung April Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 75,0 zuvor: 94,5 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -25,0 zuvor: -10,8 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -22,7 Vorabschätzung: -22,7 zuvor: -11,6 - US 14:30 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: -3,5% gg Vq 4. Quartal: +2,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,0% gg Vq 4. Quartal: +1,3% gg Vq 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25%

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 1,60-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2026 im Volumen von 1 Mrd bis 1,5 Mrd EUR Auktion 0,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2030 im Volumen von 3,25 bis 3,75 Mrd EUR Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 im Volumen von 500 Mio bis 750 Mio EUR 11:00 NO/Auktion 1,375-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2030 im Volumen von 2 Mrd NOK 11:00 GB/Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2024 im Volumen von 3 Mrd GBP 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2030 im Volumen von 4 Mrd EUR 12:30 GB/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2049 im Volumen von 2 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 10.839,00 1,11 S&P-500-Indikation 2.905,75 1,26 Nasdaq-100-Indikation 8.840,50 1,54 Nikkei-225 FEIERTAG Schanghai-Composite 2.823,48 0,48 +/- Ticks Bund -Future 172,79 9 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 10.795,63 1,27 DAX-Future 10.720,00 0,29 XDAX 10.724,05 0,25 MDAX 22.817,07 1,03 TecDAX 2.854,32 -2,65 EuroStoxx50 2.932,06 1,73 Stoxx50 2.893,03 1,61 Dow-Jones 24.101,55 -0,13 S&P-500-Index 2.863,39 -0,52 Nasdaq-Comp. 8.607,73 -1,40 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,70% +29

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit festen Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer für die Eröffnung am Mittwoch. Der DAX wird vorbörslich in der Nähe des Dienstag-Hochs erwartet, da hatte er mit 10.897 Punkten den höchsten Stand seit dem Beginn des Lockdown markiert. Auch der Euro-Stoxx-50 könnte die Konsolidierung der vergangenen Handelstage nun beenden, das wäre oberhalb von 2.956 Punkten der Fall. Gestützt wird die Stimmung weiterhin von der schrittweise Lockerung des Lockdown. Im Blick steht nun zunächst die Sitzung der US-Notenbank, von der sich der Markt ein klares Bekenntnis zur weiteren geldpolitischer Unterstützung in der Krise verspricht. Zunächst dürfte die Fed allerdings die Wirkung der bisherigen Maßnahmen abwarten. Gestützt wird die Stimmung laut Marktteilnehmern auch von Spekulationen um ein Infrastrukturprogramm über 600 Milliarden Dollar in China. Kaum Einfluss hat dagegen die Berichtssaison, weil schwache Zahlen und Ausblicke als eingepreist gelten.

Rückblick: Gestützt wurde die Stimmung vom Ende der Ausgangsbeschränkungen in Österreich. In Wien gewann der ATX-Prime 2,3 Prozent. Dass die Indizes im späten Geschäft unter ihre Tageshochs zurückfielen, lag vor allem an der Wall Street. Dort fiel der Dow Jones im Verlauf zweitweise ins Minus. Besonders gefragt waren die Aktien der Bankenbranche und des Versicherungssektors, ihre Stoxx-Indizes gewannen jeweils etwa 4,5 Prozent. Aber auch Bau-, Auto- und Öl-Aktien konnten sich überdurchschnittlich verbessern. Weniger gefragt waren die Aktien aus dem Gesundheits-, dem Telekom- und dem Nahrungsmittelsektor. Trotzdem lagen zum Schluss fast alle Branchenindizes im Plus, lediglich der Branchenindex der Pharmatitel schloss geringfügig im Minus. Mit 1,6 Milliarden Dollar ist der Gewinn der UBS im ersten Quartal besser als erwartet ausgefallen. Sehr zurückhaltend hat sich UBS indes zu den weiteren Aussichten geäußert. Der Öl-Preisverfall hat bei BP tiefe Spuren in den Zahlen für das 1. Quartal hinterlassen. Der Konzern verbuchte einen Verlust von 4,4 Milliarden US-Dollar. Die Aktie notierte nach einer frühen Delle schließlich 2,6 Prozent fester.

DAX/MDAX/TECDAX

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 29, 2020 01:36 ET (05:36 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.