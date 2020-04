Telefónica Deutschland Holding AG: Rücknahme der Preisüberprüfungen 3 und 4 durch DrillischDGAP-News: Telefónica Deutschland Holding AG / Schlagwort(e): Rechtssache/Sonstiges Telefónica Deutschland Holding AG: Rücknahme der Preisüberprüfungen 3 und 4 durch Drillisch29.04.2020 / 08:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.München, 29. April 2020Rücknahme der Preisüberprüfungen 3 und 4 durch DrillischDrillisch hat Telefónica Deutschland über ihre Rücknahme der im Januar 2019 und Juli 2019 eingeleiteten Verfahren zur Preisüberprüfung (Preisüberprüfung 3 und 4) informiert.Der unabhängige Experte hatte bereits im Dezember 2019 die ab September 2017 geltenden MBA-MVNO-Preise von Telefónica Deutschland in vollem Umfang bestätigt ( Preisüberprüfung 1) und damit den Antrag von Drillisch auf eine rückwirkende Preissenkung abgelehnt.Weitere von Drillisch im Juli 2018 (Preisüberprüfung 2) und Januar 2020 (Preisüberprüfung 5) beantragte Preisüberprüfungsverfahren sind noch anhängig. Telefónica Deutschland geht davon aus, dass diese in den nächsten Monaten entschieden werden.Weitere Informationen: Telefónica Deutschland Investor Relations Georg-Brauchle-Ring 50 D-80992 München t +49 (0)89 2442-1010 f +49 (0)89 2442-2000 e ir-deutschland@telefonica.com29.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Telefónica Deutschland Holding AG Georg-Brauchle-Ring 50 80992 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 24 42 0 Internet: www.telefonica.de ISIN: DE000A1J5RX9 WKN: A1J5RX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1032329MDAX TecDAXEnde der Mitteilung DGAP News-Service1032329 29.04.2020