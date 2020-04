Riyadh (ots/PRNewswire) - Das Königreich Saudi-Arabien, reich an kulturellem Erbe, ist seit Jahrhunderten die Heimat einiger der besten arabischen Kalligraphen und islamischen Künstler der Weltgeschichte. Das saudische Kulturministerium feiert dieses Erbe und führt die digitale Transformation dieser spezialisierten Kunstform an, indem es die weltweit erste E-Learning-Plattform für arabische Kalligraphie und islamische dekorative Künste einführt.Die Plattform Al Khattat (" The Calligrapher "), ist eine Initiative des Jahres der arabischen Kalligraphie und des Quality of Life Program, das Teil der Vision 2030 des Königreichs ist. Die Plattform wird von bedeutenden Kalligraphen sowohl aus dem Königreich als auch aus der ganzen arabischen Welt betreut, fördert den kulturellen Austausch und ermöglicht es renommierten Kalligraphen, ihr Wissen durch Trainingskurse, Projekte und Workshops zu vermitteln.Al Khattat ist das jüngste Beispiel für das Engagement des Ministeriums für kulturelle und digitale Transformation, das es sowohl angehenden Kalligraphen als auch etablierten Künstlern ermöglicht, diese alte Kunstform von der Sicherheit des eigenen Zuhauses aus zu erforschen, während die Welt gemeinsam gegen die Coronavirus-Pandemie kämpft.Die Plattform bietet denjenigen, die sich für die Kunst der arabischen Kalligraphie interessieren, die Möglichkeit, an Kursen teilzunehmen, die von führenden Fachleuten der Branche geleitet werden, und bietet Kulturschaffenden eine Plattform, um sich mit ihren internationalen Kollegen auszutauschen. Die Teilnehmer können den Stil der Kalligrafie sowie den spezifischen Kalligrafen, von dem sie lernen möchten, aus einer Vielzahl von Schulungskursen auswählen, darunter arabische Kalligrafie, Vergoldung und Tafelherstellung. Die Teilnehmer sind ferner eingeladen, sich mit Schriftdesign zu beschäftigen und zu lernen, wie man arabische Computerfonts erstellt.Als Symbol der nationalen Identität ist die arabische Kalligraphie tief in die Geschichte des Königreichs verwoben; ihre ästhetische Schönheit spiegelt den Wohlstand der saudischen Kultur wider. Die Unterstützung des saudischen Kulturministeriums für diese Plattform unterstreicht die Wertschätzung und Würdigung dieser Kunstform und ihrer Geschichte, da sie versucht, ein reiches kulturelles Ökosystem zu entwickeln und zu pflegen und gleichzeitig das saudische Erbe an die Welt weiterzugeben.Die Al Khattat-Plattform ist abrufbar unter https://www.alkhattat.net (https://www.alkhattat.net/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1161115/The_Calligrapher.jpgPressekontakt:media@moc.gov.sa+966-8001189999Original-Content von: Ministry of Culture, KSA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143947/4583576