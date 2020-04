Das Institut für Verbrennungstechnik des DLR hat erstmals synthetisches Kerosin aus der Power-to-X-Versuchsanlage des Kopernikus-Projekts P2X im Hinblick auf seine Zusammensetzung und Verbrennungseigenschaften untersucht. Das Ergebnis: Der synthetische Kraftstoff sei nicht nur klimafreundlich und erfülle die gesetzlich vorgeschriebenen Verbrennungseigenschaften, sondern setze zudem noch 30- bis 100-mal weniger Rußvorläufer frei als herkömmliches Kerosin. Diese Schadstoffe entstehen als Zwischenprodukte in der Verbrennung. So enthalte das synthetische Kerosin keine nennenswerten Mengen an aromatischen Kohlenwasserstoffen, die bei herkömmlichem Kerosin einen Großteil der Rußbildung verursachen.

Zukünftig konventionelle Treibstoffe ersetzen

