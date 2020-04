Sehr geehrte Damen und Herren, negative Konjunkturmeldungen scheinen in der Wahrnehmung der Anleger aktuell in den Hintergrund zu rücken. Vieles scheint in den Köpfen bereits durch die Kursrückgänge der letzten Wochen eingepreist zu sein. Die deutschen Exporterwartungen befinden sich gemäß dem ifo-Institut im "freien Fall". Der deutsche Leitindex schloss gestern bei 10.796 Zählern. Damit genau in der wichtigen Widerstandsbarriere zwischen 11.032 und 10.761 Punkten und nahe dem "Keil in Trendrichtung". ...

