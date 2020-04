Die anhaltende Erholung an den Börsen treibt auch die Aktie der Deutschen Telekom wieder an. Erstmals seit dem Corona-Ausverkauf notiert der DAX-Titel wieder über 13 Euro. Schwung verleihen auch optimistische Aussagen von den Analysten. Die attraktive Dividende dürfte trotz der Milliardenfusion in den USA und des Schuldenbergs nicht in Gefahr sein.Die Dividende sei durch den frei verfügbaren Barmittelzufluss der Telekom (ohne Berücksichtigung von T-Mobile US) mehr als gedeckt, so Analyst Simon Coles ...

