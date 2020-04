Berlin (ots) - Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hat schnelle und effiziente Hilfen für die Reise- und Tourismusbranche als vordringliches Ziel bezeichnet.Im Inforadio vom rbb sagte er am Mittwoch: "Uns beschäftigt im Moment, wie retten wir diese Branche über diese Zeit, so dass sie wirtschaftlich am Leben bleibt. Denn im Augenblick ist die Situation komplett null."Die möglicherweise größeren Touristenströme im Sommer bezeichnete Steinbach als "Chance": "Da heißen wir jeden willkommen. Trotzdem wird diese Einladung mit Einschränkungen verbunden sein."Der Zugang zu Badeseen beispielsweise könne eingeschränkt werden: "Dass sie total gesperrt werden, kann ich mir nicht vorstellen. Aber, dass man versucht, die Mengen zu steuern und die Zugangswege zu kontrollieren, um die Belastung an den Seen in den Griff zu bekommen."Er sei aber optimistisch. Es habe ihn verblüfft, mit welcher Disziplin Berliner und Brandenburger sich in den vergangenen Wochen verhalten haben. "Was die Menschen, aber auch die Unternehmen am wenigsten vertragen können, sind Jojo-Effekte, wo man aufmacht und wieder zumacht."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3 - 37 401Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Inforadio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105280/4583602