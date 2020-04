Mit deutlichen Kursgewinnen konnten Europas Börsen an den gutem Vortag anknüpfen, der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 1,7%, der CAC 40 konnte um 1,4% vorrücken, der Dax verzeichnete eine 1,3% höhere Schlussnotierung und der FTSE 100 holte teilweise das nach, was er am Vortag verpasst hatte, und erzielte einen Zuwachs von 1,9%. Insgesamt war die Stimmung dank der beginnenden Lockerung der Maßnahmen in immer mehr Ländern und einer stetig abnehmenden Zahl an Neuinfizierten von wiedergekehrtem Optimismus geprägt. Da fielen auch die durchwachsenen Unternehmensbilanzen, die gestern vorgelegt wurden, weniger ins Gewicht, zumal sie ja auch schon so erwartet und eingepreist waren. Die beiden Banken HSBC und Banco Santander berichteten auf Grund der ...

