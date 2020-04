Microsoft: Ein Unternehmen wie gemacht, um mit der Corona-Krise fertig zu werden

In dieser Woche geht es im Zuge der US-Berichtssaison so richtig rund. Es sind wieder einmal die großen Technologiekonzerne, die für die ganz großen Highlights sorgen werden. Zu ihnen gehört natürlich auch Microsoft (WKN: 870747 / ISIN: US5949181045).

Neuer Glanz

So selbstverständlich es derzeit ist, den Softwarekonzern in der Spitzengruppe einzuordnen, so selbstverständlich war es eine Zeit lang, den Windows-Konzern abzuschreiben und gegenüber relativ jungen Tech-Riesen wie Google, Facebook (WKN: A1JWVX / ISIN: US30303M1027) oder Amazon (WKN: 906866 / ISIN: US0231351067) als veraltet anzusehen.

Unter Konzernchef Satya Nadella konnte Microsoft jedoch in den vergangenen Jahren in altem Glanz erstrahlen. Er hatte das Unternehmen konsequent in Richtung Cloud Computing ausgerichtet und in den Club der Konzerne geführt, die eine Marktkapitalisierung von mehr als 1 Billion US-Dollar erreichen konnten.

