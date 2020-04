Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fitch stuft Italien ab auf BBB- von BBB - Ausblick stabil

Die Ratingagentur Fitch hat die Bonität Italiens abgestuft. Die Kreditwürdigkeit des Landes wurde auf "BBB-" nach "BBB" gesenkt. wie Fitch mitteilte. Der Ausblick sei stabil. Die Kreditwächter begründen ihren Schritt mit den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die italienische Konjunktur und die fiskalischen Effekte der Krise. Fitch rechnet mit einem BIP-Einbruch um 8 Prozent im Jahr 2020.

API-Daten zeigen Anstieg der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 10 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 13,2 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,1 Millionen Barrel nach plus 3,4 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 11,0 Millionen und bei Benzin ein Plus von 2,7 Millionen Barrel.

Deutsche Importpreise sinken im März stärker als erwartet

Der Preisdruck auf Einfuhrebene hat im Deutschland im März deutlicher als erwartet abgenommen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sanken die Importpreise gegenüber dem Vormonat um 3,5 Prozent und lagen um 5,5 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten Raten von minus 2,5 und minus 4,5 Prozent prognostiziert.

Regierung will globale Reisewarnung offenbar bis mindestens 14. Juni verlängern

Die Bundesregierung will offenbar ihre strikte Warnung vor touristischen Reisen in die ganze Welt bis mindestens Mitte Juni verlängern. Eine Verlängerung der Reisewarnung bis zum 14. Juni solle am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossen werden, berichtete das Nachrichtenmagazin Der Spiegel.

Mehr als 1 Million bestätigte Corona-Infektionen in den USA

In den USA hat die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen die Marke von 1 Million überschritten. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität wurden bis Dienstag 1,002 Millionen Infektionen registriert. Die USA sind mit großem Abstand das Land mit den meisten bestätigten Infektionen weltweit - allerdings wird in den Vereinigten Staaten auch besonders viel getestet.

Pfizer: Corona-Impfstoff eventuell gegen Ende dieses Jahres

Der US-Pharmakonzern Pfizer macht Hoffnung auf die Genehmigung für einen Corona-Impfstoff noch 2020. Auf Notfallbasis könnte ein Impfstoff gegen das Coronavirus im Herbst bereit stehen, sofern er sich bei Tests als sicher erweise, kündigte die Pfizer Inc am Dienstag an. Die Tests des Impfstoffs, die in Deutschland bereits begonnen haben, könnten in den USA nächste Woche starten, wenn die Gesundheitsbehörden zustimmten, sagte Pfizer-CEO Albert Bourla in einem Interview. Die Ergebnisse der Studie könnten dann nächsten Monat vorliegen.

Zahl der Corona-Toten in den USA übersteigt US-Opferbilanz des Vietnamkriegs

Die Zahl der Todesopfer in den USA durch das neuartige Coronavirus hat nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität inzwischen die Zahl der während des Vietnamkriegs getöteten US-Bürger überschritten. Bis Dienstagabend starben 58.365 Menschen in den USA nach einer Infektion mit dem Coronavirus, wie die Universität in Baltimore mitteilte. Während des Vietnamkrieges wurden laut dem US-Nationalarchiv 58.220 US-Bürger getötet.

Trump erwägt verpflichtende Corona-Tests für Fluggäste aus dem Ausland

US-Präsident Donald Trump erwägt verpflichtende Corona-Tests für aus dem Ausland anreisende Flugpassagiere. "Wir werden das wahrscheinlich machen", sagte Trump am Dienstag bei einem Treffen mit dem Gouverneur des Bundesstaates Florida, Ron DeSantis, im Weißen Haus. "Wir werden die Entscheidung bald treffen."

US-Vizepräsident Pence ignoriert Maskenpflicht bei Krankenhausbesuch

US-Vizepräsident Mike Pence hat beim Besuch einer US-Klinik gegen die Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske verstoßen. Videos zeigen, wie sich Pence am Dienstag (Ortszeit) gemeinsam mit Medizinern und einem Patienten in einem Krankenzimmer der Mayo-Klinik in Minnseota aufhielt und als Einziger keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Pence erklärte seinen Maskenverzicht mit den Worten, Schutzmasken seien dazu da zu verhindern, dass Infizierte andere Leute ansteckten - er sei aber gar nicht infiziert.

Bund und Länder für stufenweise Öffnung der Kitas

Bund und Länder haben sich auf eine schrittweise Öffnung der Kitas geeinigt. Vorrang bei der Betreuung sollten Kinder mit besonderen Bedürfnissen haben, heißt es in einer am Dienstag in Berlin veröffentlichten gemeinsamen Erklärung. Ein konkretes Datum für den Wiedereinstieg wurde nicht genannt.

Spanien und Portugal lockern Anti-Corona-Maßnahmen

Spanien will seine strikten Anti-Corona-Maßnahmen bis Ende Juni schrittweise aufheben. Im "besten Fall" werde die Rückkehr zur "neuen Normalität" zwischen sechs und acht Wochen dauern, sagte Ministerpräsident Pedro Sánchez am Dienstag. Die Lockerung soll demnach in vier Schritten erfolgen. Auch Portugal will langsam zum Alltag zurückkehren.

Nationaler Volkskongress in China soll nun Ende Mai stattfinden

Die wegen des Coronavirus-Ausbruchs in China verschobene Tagung des Nationalen Volkskongresses soll nun am 22. Mai beginnen. Dies entschied der Ständige Ausschuss des Volkskongresses, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch berichtete. Angaben zur Dauer der Tagung machte die Agentur nicht.

Trump ordnet Fortsetzung der Fleischproduktion in den USA an

US-Präsident Donald Trump hat angeordnet, dass die Produktion in Fleischfabriken des Landes trotz der Corona-Krise weiterlaufen muss. Trump unterzeichnete am Dienstag ein entsprechendes Dekret, wie das Weiße Haus mitteilte. Darin wird die Fleischindustrie als wesentlicher Wirtschaftssektor eingestuft, der in nationalen Krisenzeiten weiterlaufen muss.

EU und Mexiko schließen Verhandlungen über Handelsabkommen ab

Mitten in der Corona-Krise haben die Europäische Union und Mexiko ihre Verhandlungen über ein neues Freihandelsabkommen zum Abschluss gebracht. Die letzten offenen Fragen seien geklärt worden, teilten beide Seiten am Dienstag mit. Damit ist nun der Weg für den Ratifizierungsprozess frei.

Entwicklungsminister will bilaterale Kooperation mit vielen Ländern beenden

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) will die direkte Zusammenarbeit mit vielen Partnerländern beenden. In etwa einem Drittel der bislang 85 Staaten, in denen der deutsche Staat bislang direkt in der Entwicklungshilfe engagiert ist, solle diese Kooperation enden, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die bilaterale Zusammenarbeit in der Entwicklungshilfe werde damit auf Länder konzentriert, die gezielt Reformen zu guter Regierungsführung umsetzten, die Menschenrechte wahrten und die Korruption mit deutscher Unterstützung bekämpften, sagte Müller der Zeitung.

Pentagon veröffentlicht offiziell drei "Ufo"-Videos

Das US-Verteidigungsministerium hat drei Videos von unbekannten Flugobjekten offiziell veröffentlicht. Die Aufnahmen wurden von US-Marinepiloten gemacht und stammen aus den Jahren 2004 und 2015, wie das Pentagon am Montag (Ortszeit) mitteilte. Die Videos waren bereits in den vergangenen Jahren an die Öffentlichkeit gelangt.

+++ Konjunkturdaten +++

AUSTRALIEN

1Q Verbraucherpreise +0,3% gg Vorquartal (PROGNOSE: +0,2%)

1Q Verbraucherpreise +2,2% gg Vorjahr (PROGNOSE: +1,9%)

SÜDKOREA

Index Frühindikatoren März 99,6 (Feb: 100,2)

