Aller Anfang ist schwer! Auch als ETF-Anfänger hat man es nicht leicht. Kaum hat man sich den ETF für's Leben ins Depot gelegt, kommt ein hochansteckendes Virus daher und sorgt für einen historischen Börsen-Crash. Oh Schreck! Aber keine Sorge. Angst gehört am Anfang dazu. Genauso wie der eine oder andere Moment, in dem man diesen verfluchten ETF um jeden Preis verkaufen will. Warum du am Ende trotzdem reich wirst? Aufgepasst! Angst fressen Rendite auf Am 16.03.2020 kam der Abverkauf im DAX wie ...

