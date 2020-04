Die Wirecard-Aktie hat gestern zeitweise um 22% an Wert verloren und ist deutlich unter die Kursmarke von 100 Euro gerutscht. Und auch heute zeigt sich der Titel des Zahlungsspezialisten schwächer - aktuell geht es rund 3% in den Keller auf 96,50 Euro. Dabei notierte die Wirecard-Aktie noch am 27. April bei 139,70 Euro. Hintergrund für den aktuellen Kurseinbruch war der KPMG-Bericht...

