Der Deutsche Aktienindex wittert Höhenluft. Die Wirtschaft wird wieder hochgefahren und das lockt so manchen Anleger, der bislang an der Nachhaltigkeit der Erholung zweifelte, aus der Deckung. Zwar sieht die Google-Mutter Alphabet schwierige Monate auf sich zukommen, aber besser als erwartete Quartalszahlen lassen die Aktie an der Wall Street nachbörslich anspringen, was auch für einen weiteren positiven Handelsstart in Frankfurt sorgt. Beim DAX geht es jetzt darum, das gestern erreichte neue Rally-Hoch ...

