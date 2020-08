FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Indizes tendieren am Donnerstag im frühen Handel knapp behauptet. Der DAX notiert 0,2 Prozent niedriger bei 13.028 Punkten, der Euro-Stoxx-50 sinkt um ebenfalls 0,2 Prozent auf 3.355 Zähler. Während die Indizes mehr oder weniger auf der Stelle treten, bringt die Flut an Quartalszahlen die Anleger ins Schwitzen. Der Tag ist einer der letzten Höhepunkte der Berichtssaison. Bei den großen Unternehmen haben noch Deutsche Telekom, RWE, Thyssenkrupp und andere über den Geschäftsverlauf berichtet, aus der zweiten und dritten Reihe aus Deutschland und Europa kam eine Flut an Zahlen.

Die neuen Rekorde an Wall Street lieferten eine erfreuliche Vorlage. Die Unsicherheiten um die weiter offene Zukunft des US-Konjunkturpakets dauern indessen an. Im Fokus stehen am Nachmittag die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als wöchentlicher und damit schnellster Indikator für den US-Arbeitsmarkt. Hier sind weniger die konkreten Zahlen wichtig als die Tendenz. Sie sollte klar fallend sein. Dazu stehen aus vielen Länder der Welt die Daten zur Verbraucherpreis-Inflation an.

Telekom wächst dank Sprint stark, leidet aber unter den Kosten

Die Aktien der Deutschen Telekom notieren 1,6 Prozent höher. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal dank der Erstkonsolidierung des zugekauften US-Unternehmens Sprint einen Umsatzsprung gemacht und operativ die Analystenprognose übertroffen. Unter dem Strich verfehlte der Konzern wegen der Integrationskosten in den USA aber die Erwartungen. Zugleich nannte die Telekom neue Prognosen für den Konzern unter Berücksichtigung von Sprint.

Der Energieversorger RWE hat nach Abschluss der Eon-Transaktion im ersten Halbjahr 2020 erwartungsgemäß mehr verdient. Bis auf das Segment Energiehandel legten alle Sparten operativ zu. Für das operative Ergebnis im Gesamtjahr wird RWE zuversichtlicher, mit der Aktie geht es um 0,7 Prozent nach oben.

Der Ziegelhersteller Wienerberger (Plus 2,2 Prozent) ist ebenfalls mit Blick auf das Gesamtjahr 2020 optimistischer geworden. Wie das österreichische Unternehmen mitteilte, plant es angesichts solider Umsätze im Juli nun mit einem bereinigten EBITDA von 480 bis 500 Millionen Euro. Bislang hatte die Wienerberger AG für das laufende Jahr 460 bis 480 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Ausblick von Thyssenkrupp missfällt - Aktie schwach

Nach roten Zahlen im abgelaufenen Quartal rechnet Thyssenkrupp (Aktie minus 12 Prozent) kurzfristig nicht mit einer schnellen Erholung. "Das dritte Quartal bei Thyssenkrupp ist überzeugend verlaufen, die Börse schaut aber nach vorne, und der Ausblick ist schwach", so ein Marktteilnehmer. Für das Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen mit einem bereinigten operativen Verlust von 1,7 bis 1,9 Milliarden Euro. In der Folge müsse der bereinigte EBIT-Konsens um rund 10 Prozent gesenkt werden - was sich in der Aktienbewegung widerspiegele , so der Marktteilnehmer. Das dritte Quartal sei dagegen überzeugend verlaufen, das EBIT habe die Markterwartung klar übertroffen, der freie Cashflow (FCF) vor Fusionen und Übernahmen leicht, und die Nettoverschuldung sei etwas mehr gesunken als erwartet. Für die Aktie geht es um 9 Prozent nach unten.

"Hier werden einige Anleger auf dem falschen Fuß erwischt" so ein Marktteilnehmer zu den Nordex-Zahlen. Die jüngsten Auftragseingänge hätten die Anleger in die Aktie gezogen, doch der hohe Nettoverlust überrasche nun negativ. Im zweiten Quartal ist er mit 142 Millionen Euro mehr als dreimal so hoch wie erwartet ausgefallen. "In der Vergangenheit gab es wegen des starken Wettbewerbs Druck auf der Marge", so der Marktteilnehmer. Dies sollte sich nicht wiederholen. Im Gegensatz zu Vestas, die ein positives bereinigtes EBIT erzielte und einen Ausblick abgab, gibt es von Nordex keinen neuen Ausblick für 2020. Die Aktie notiert 7 Prozent leichter.

Lex-Wirecard - Insolvente Unternehmen müssen in Zukunft DAX-Familie verlassen

Die Tage der Aktie von Wirecard (minus 12 Prozent) in den Indizes in der DAX-Familie sind gezählt. Insolvente Unternehmen müssen künftig die DAX-Auswahl-Indizes kurzfristig verlassen. Das hat der Indexanbieter Stoxx am Mittwochabend mitgeteilt. Nach den neuen Regeln werden insolvente Unternehmen mit einer Frist von zwei Handelstagen aus den DAX-Auswahlindizes genommen. Die Regeln treten am 19. August in Kraft. An der Börse wird davon ausgegangen, dass Delivery Hero per Marktschluss am 21. August in den DAX einzieht, für den TecDAX ist LPKF der Kandidat für den frei werdenden Platz im Index.

