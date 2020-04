Salzburg (ots) - Acht konkrete Maßnahmen in Zeiten von Corona: Search, Social Media, E-Commerce, Kreation, Media, Smart-Data, Produktdesign und Coaching.Der erste Corona-Schock ist überstanden und nun ist es Zeit für die Tourismusbranche, sich aus der Schockstarre zu befreien, konkrete Handlungen zu setzen und somit die Zukunft aktiv mitzugestalten.Saint Elmo's Tourismusmarketing (http://www.saint-elmos.com/tourismusmarketing) betreut im DACH-Raum viele Kunden - von kleinen Hotels bis zu Landestourismusorganisationen - und gibt nun die Erfahrung aus fast dreißig Jahren Tourismusmarketing weiter, wie touristische Akteure aus dieser Krise kommen können.Mit den Lockerungen und absehbaren Öffnungen der Hotels sind wir nun in der zweiten Phase der Krise angekommen. Hierfür haben die Tourismusexperten von Saint Elmo's Tourismusmarketing acht Maßnahmen erarbeitet, die touristischen Akteuren jetzt konkret helfen können: Die Empfehlungen reichen von einer Echtzeitbeobachtung der Entwicklung der konkreten Nachfrage über kreative Restart-Kampagnen und Preis-/Auslastungsmonitoring bis zur Begleitung im Produktdesign "Post-Corona".Hannes Haller, Geschäftsführer von Saint Elmo's Tourismusmarketing, ist sich sicher: "So hart diese Krise den Tourismus getroffen hat, muss jetzt vor allem an der Zukunft gearbeitet werden. Es braucht nicht nur gute Ratschläge, sondern aktuell vor allem klare Maßnahmen. Dabei können wir auf Basis unserer langjährigen Erfahrung Unterstützung bieten."Alle Maßnahmen sind online bei Saint Elmo's Tourismusmarketing (https://www.saint-elmos.com/tourismusmarketing/massnahmen) nachzulesen und als PDF herunterzuladen.Acht Maßnahmen für die "Postcorona"-Zeit im Tourismus Hier downloaden (https://www.saint-elmos.com/tourismusmarketing/massnahmen)Pressekontakt:SAINT ELMO'S TourismusmarketingKarolingerstraße 1, A-5020 SalzburgT: +43 662 84 92 59 8015Kaulbachstraße 4, D-80539 Mu\u0308nchenT: +49 89 46 23 72 0E:tourismusmarketing@saint-elmos.comwww.saint-elmos.com/tourismusmarketingOriginal-Content von: Saint Elmo's Tourismusmarketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100074881/100846857