Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG (RLB OÖ) gibt spannende Einblicke in das Bankgeschäft in der Corona-Krise. So wurde bislang 8.787 Kredite im Umfang 59,4 Millionen Euro gestundet und 840 Überbrückungsfinanzierungen des AWS mit einem Gesamtvolumen von 261,1 Millionen Euro beantragt. Zusätzlich wurden 55 Anträge für Betriebsmittelkredite der OeKB in der Höhe von 444,8 Millionen Euro beantragt. ...

