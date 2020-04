STS Group AG: Europäische Standorte nehmen Produktion nach Covid-19-bedingter Betriebsschließung wieder auf / Chinesische Werke mit hoher AuslastungDGAP-News: STS Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges STS Group AG: Europäische Standorte nehmen Produktion nach Covid-19-bedingter Betriebsschließung wieder auf / Chinesische Werke mit hoher Auslastung29.04.2020 / 09:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.STS Group AG: Europäische Standorte nehmen Produktion nach Covid-19-bedingter Betriebsschließung wieder auf / Chinesische Werke mit hoher AuslastungHallbergmoos/München, 29. April 2020. Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68; sts.group), der im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte weltweite Systemlieferant für die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, startet seit dieser Woche den Wiederanlauf ihrer europäischen Werke. Die STS-Werke in China haben bereits im März die Produktion wieder aufgenommen und produzieren derzeit auf dem hohen Niveau vor der Werksschließung. Bei den europäischen Werken handelt es sich um die Standorte in Deutschland, Frankreich und Italien. Mitte März hatte die STS Group AG auf die kurzfristigen Werkschließungen der Automobilhersteller aufgrund von COVID-19 reagiert und ihre Produktion umgehend heruntergefahren.STS passt die Produktion in den genannten Werken in stetiger Abstimmung mit den Kunden an. Im Fokus des Wiederanlaufs stehen einerseits die Sicherstellung der Lieferkette und andererseits der Schutz der STS-Mitarbeiter. So hat die Gruppe Maßnahmen in enger Zusammenarbeit mit den lokalen Arbeitnehmervertretungen und auf Basis der Erkenntnisse der Behörden für maximalen Gesundheitsschutz entwickelt. Diese werden in allen Standorten der STS Group konsequent umgesetzt.Die bereits Mitte März eingeführte Kurzarbeit, die Schaffung und Nutzung von Homeoffice-Möglichkeiten sowie die Prüfung von staatlichen Hilfsprogrammen unterstreicht die umfassenden Bemühungen der Gruppe, den kurz- und langfristigen Unternehmenserfolg sicherzustellen."In dieser außerordentlichen Situation gilt es, besonnen zu handeln sowie sich schnell und flexibel an sich stetig verändernden Rahmenbedingungen anzupassen. Unsere Maßnahmen schützen die Gesundheit der Mitarbeiter und gewährleisten gleichzeitig die Wiederaufnahme der Produktion", sagt STS Group AG-Vorstandsvorsitzender Andreas Becker.Über STS Group: Die STS Group AG, www.sts.group (ISIN: DE000A1TNU68), ist ein führender Systemlieferant für die Automotive-Industrie mit Fokus auf Lösungen im Bereich Akustik, Thermik und Struktur. Sie beschäftigt weltweit mehr als 2.500 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 362,8 Mio. EUR erzielt. Die STS Group ("STS") produziert und entwickelt in ihren insgesamt 17 Werken und vier Entwicklungszentren in Frankreich, Italien, Deutschland, Polen, Mexiko, Brasilien, China und künftig auch in den USA Kunststoff- und Akustikkomponenten, wie z. B. feste und flexible Fahrzeug- und Aerodynamikverkleidungen, geräusch- und vibrationsdämpfende Werkstoffe, ganzheitliche Innenraum- und Außenverkleidungs-Systeme, wie auch Leichtbau- und Batteriekomponenten für Elektrofahrzeuge. Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Akustik-Spezialprodukten, Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundswerkstoffen (Sheet Molding Compound - SMC). STS hat einen großen globalen Footprint mit Werken auf vier Kontinenten. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Hersteller von Nutzfahrzeugen, Pkw und Elektrofahrzeugen.STS Group AG Stefan Hummel Head of Investor Relations Zeppelinstrasse 4 85399 Hallbergmoos +49 811 1244 9412 ir@sts.group www.sts.groupAnsprechpartner Finanz- und Wirtschaftspresse CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister +49 89 125 09 03-33 sh@crossalliance.de www.crossalliance.de29.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: STS Group AG Zeppelinstraße 4 85399 Hallbergmoos Deutschland Telefon: +49 (0)811 124494 0 E-Mail: ir@sts.group Internet: https://sts.group ISIN: DE000A1TNU68 WKN: A1TNU6 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1032401Ende der Mitteilung DGAP News-Service1032401 29.04.2020