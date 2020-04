Boston (www.anleihencheck.de) - Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem sich einige fragen, ob das "Whatever It Takes" der Zentralbanken ausreichen wird, so Agnès Belaisch, Managing Director und Chief European Strategist des Barings Investment Institute.Gebe es eine Sprache, in der dieser Satz überhaupt Sinn mache? Dennoch würden die FED und die EZB, wenn sie diese Woche zusammenkämen, bereit sein zu erklären, dass sie in der Tat über die Unendlichkeit hinausgehen könnten. Die Magie dieser Zentralbanken bestehe darin, gar kein Budget zu haben; aber sie könnten die Märkte betäuben, bis sich Angebot und Nachfrage anpassen würden. Irgendwann wäre es jedoch nützlich, wenn sie den Weg vom Ziel unterscheiden könnten. ...

