Nach einigen Verschiebungen kam nun diese Woche ein erster Bericht von KPMG, der weder die Anschuldigungen voll entkräften konnte und daher am besten als " Wir können es auch nicht genau sagen" intepretiert werden kann. Die Cause Wirecard ist damit um eine Wendung reicher. Mit dem Modell des fairen KGV kann man solche Dinge allerdings ignorieren, solange man den Gewinnzahlen im Großen und Ganzen glaubt. In der folgenden Videoaktienanalyse wird daher Wirecard und dessen Markt kurz beleuchtet und ein faires KGV ermittelt zu dem man Wirecard aus fundamentaler Sicht kaufen könnte. Es ist aber natürlich auch verständlich und für die […] ...

