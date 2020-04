Die Wiener Börse hat am Mittwochvormittag fester tendiert. Der österreichische Leitindex ATX gewann um 9.45 Uhr 0,95 Prozent auf 2.185,27 Punkte. Der jüngste Aufwärtsschub am heimischen Aktienmarkt geht damit weiter und der ATX steht bereits vor seinem 3. klaren Gewinntag in Folge.Auf Unternehmensebene stehen zur Wochenmitte nach präsentierten Geschäftszahlen OMV, Strabag und Telekom Austria im Rampenlicht. ...

