Von Giulia Petroni

BARCELONA (Dow Jones)--Der spanische Versorger Iberdrola hat im ersten Quartal 2020 vom Verkauf seiner Siemens-Gamesa-Beteiligung profitiert. Wie die Iberdrola SA mitteilte, legte der Nettogewinn von Januar bis März auf 1,26 Milliarden von 963,9 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum zu. Analysten hatten dem Versorger im Mittel 1,23 Milliarden Euro Nettogewinn zugetraut. Iberdrola hatte seinen Anteil von 8,07 Prozent an der Siemens Gamesa Renewable Energy SA Anfang Februar an die Siemens AG verkauft. Der Münchener DAX-Konzern hatte nach eigenen Angaben 1,1 Milliarden Euro in die Hand genommen, um die Iberdrola-Beteiligung an seiner Windenergie-Tochter herauszukaufen.

Der Umsatz von Iberdrola sank im Berichtszeitraum auf 9,43 von 10,14 Milliarden Euro. Das EBITDA legte leicht auf 2,75 von 2,6 Milliarden Euro zu.

April 29, 2020 03:53 ET (07:53 GMT)

