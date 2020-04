Netflix (WKN: 552484) konnte im ersten Quartal 2020 mehr neue zahlende Mitglieder verbuchen als in jedem anderen Quartal bisher. Auslöser für diesen Anstieg der zahlenden Mitglieder waren natürlich die Lockdown-Verordnungen, die im März in vielen Ländern erlassenen worden waren. Da mehr Verbraucher zu Hause Zeit verbracht haben, führte dies zu "vorübergehend höheren Einschaltquoten und einem verstärkten Abonnentenwachstum", so das Management in seinem Update zum ersten Quartal. Hier ist ein genauerer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...