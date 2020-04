NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion auf "Neutral" belassen. Mit der durch die Corona-Pandemie bedingten Rezession würden die Karten neu gemischt, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie um europäischen Investitionsgütersektor. Hatten zuvor für eine längere Periode der Luftfahrt- und Nicht-Wohnimmobilien-Bausektor die Nase vorn, dürfte die aktuelle Lage nun stärker den Industriesektor und Investititionen in Produktionsgüter begünstigen. Beim Gabelstaplerhersteller Kion sieht er längerfristig positive Folgen auf die Endmärkte und die Nachfrage nach Automatisierung./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2020 / 00:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2020 / 00:48 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KGX8881

