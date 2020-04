First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 0,80. Zusammenfassung: Klondike ist bereit, die nächste Explorationsphase zu beginnen, und hat einen Plan zur Anpassung an die Pandemiewelt. Das Unternehmen schloss eine Privatplatzierung ab und sicherte sich neue Mittel in Höhe von CAD 1,2 Mio. zur Deckung der Bohr- und Unternehmenskosten, da weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...