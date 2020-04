Schulte-Schlagbaum AG: Schulte-Schlagbaum AG verschiebt ordentliche Hauptversammlung 2020 - Entscheidung aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-PandemieDGAP-News: Schulte-Schlagbaum AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende Schulte-Schlagbaum AG: Schulte-Schlagbaum AG verschiebt ordentliche Hauptversammlung 2020 - Entscheidung aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie29.04.2020 / 10:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben aufgrund der gegenwärtigen Unwägbarkeiten infolge der Corona-Pandemie entschieden, die für Juni 2020 geplante ordentliche Hauptversammlung auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr, voraussichtlich Oktober 2020, zu verschieben. Die Gesundheit von Aktionärinnen und Aktionären, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der beteiligten Dienstleister hat dabei höchste Priorität. Mit der Verschiebung möchte die Schulte-Schlagbaum AG dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen.Da die Hauptversammlung nicht am ursprünglichen Termin stattfindet, verschiebt sich unter anderem auch der Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019. Wir haben uns aktuell gegen die Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung entschieden, um unseren Aktionären die Möglichkeit zu geben, ihre Rechte im Rahmen einer Präsenzveranstaltung wahrzunehmen. Wir nutzen dabei die vom Gesetzgeber beschlossene Fristverlängerung. Der genaue Termin der Hauptversammlung wird rechtzeitig zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Kontakt: Thorsten Tepper Kaufmännische Leitung Tel: 02051/2086-117 E-Mail: thorsten.tepper@sag-schlagbaum.com29.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Schulte-Schlagbaum AG Nevigeser Straße 100 - 110 42553 Velbert Deutschland Telefon: 02051/2086-0 E-Mail: sag@sag-schlagbaum.com Internet: http://www.sag-schlagbaum.com ISIN: DE0007190001 WKN: 719000 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 1032489Ende der Mitteilung DGAP News-Service1032489 29.04.2020