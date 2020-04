HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP von 300 auf 320 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein höherer Verschuldungsgrad erhöhe das Risiko für die Dividende des britischen Ölkonzerns, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei der Ölpreis-Kollaps bereits in Form von niedrigeren Investitionsausgaben spürbar. Die Prognose für den operativen Gewinn (Ebit) bis 2021 steige vor allem wegen einer angenommenen höheren Fördermenge./ssc/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2020 / 05:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007980591

