Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der Eurozone stehen heute zunächst die Geldmengen- und Kreditwachstumszahlen auf der Agenda, so die Analysten der Helaba.In den Märzdaten würden die Wirkungen der umfangreichen Maßnahmen vonseiten der Zentralbank und der Regierungen in der EWU wohl noch nicht nachhaltige Wirkung zeigen. Auf mittlere und längere Frist sei die Kombination aus lockerer Geldpolitik und expansiver Fiskalpolitik aber sehr wohl in der Lage, das Geldmengenwachstum anzuheizen und Inflationspotenzial zu generieren. Die Inflationsentwicklungen würden aktuell jedoch von einem Verfall der Ölpreise dominiert und so würden die Jahresraten deutlich nachgeben, auch wenn teilweise steigende Lebensmittelpreise zu verbuchen seien. ...

