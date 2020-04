Hannover (www.anleihencheck.de) - Schwächere Konjunkturdaten sorgten für Nachfrage nach deutschen Staatstiteln, so die Analysten der Nord LB.Nach Schätzungen des ifo-Instituts sei die deutsche Wirtschaft während der Corona-Schließungen um 16% eingebrochen. Das ergebe eine Auswertung der April-Umfrage unter 8.800 Unternehmen, habe das Institut mitgeteilt. "Damit dürfte das BIP bereits in Q1 um 1,9% gesunken sein und dann in Q2 um 12,2% einbrechen", habe Prognosechef Wollmershäuser gesagt. Insgesamt dürfte die Wirtschaft in diesem Jahr um 6,2% einbrechen und den Zustand vor Corona Ende 2021 wieder erreichen. ...

