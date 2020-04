FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat zur Wochenmitte an seinen jüngsten Aufwärtstrend angeknüpft. Unterdessen nähert sich die Quartalsberichtssaison der Unternehmen ihrem Höhepunkt. Positive Impulse lieferte die leichte Erholung der Ölpreise. Dennoch bleibt die Unsicherheit am Rohölmarkt hoch. Am Abend steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank auf der Agenda. Weitere größere Geldspritzen im Kampf gegen die negativen Auswirkungen der Corona-Krise werden von der Fed aber nicht erwartet.Der Dax notierte am späten Vormittag 0,43 Prozent höher bei 10 842,49 Punkten, nachdem er am Dienstag um rund 1,3 Prozent zugelegt hatte. Der MDax , der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, legte um 0,38 Prozent auf 22 903,70 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg um 0,1 Prozent.Aus Branchensicht waren Automobilwerte am Mittwoch besonders stark gefragt. Die Papiere von Volkswagen kletterten nach detaillierten Geschäftszahlen auf ein neues Erholungshoch von 129,90 Euro und notierten zuletzt noch 2,6 Prozent im Plus. Daimler-Titel verteuerten sich um 2,4 Prozent. Beide Autobauer hatten bereits Eckdaten für das erste Quartal vorgelegt, die Analyst George Galliers von Goldman Sachs nun bestätigt sah. BMW-Aktien gewannen 1,9 Prozent.Nach dem aktuellen Quartalsbericht setzten die Papiere der Deutschen Bank ihre Erholungsrally fort und stiegen um weitere 2,1 Prozent. Mit rund 20 Prozent in drei Handelstagen schafften sie es bis an die 50-Tage-Linie heran. Die Deutsche Bank rechnet im laufenden Jahr trotz der Corona-Pandemie weiter mit stabilen Erträgen im Kerngeschäft.Dank positiv aufgenommener Geschäftszahlen von DWS stiegen die Aktien der Deutsche-Bank-Tochter um 7,5 Prozent und waren damit Spitzenreiter im SDax . Die Fondsgesellschaft habe im ersten Quartal weniger Abflüsse verzeichnet als befürchtet und auch kostenseitig besser abgeschnitten, lobte Goldman-Sachs-Analystin Roberta De Luca.Positiv aufgenommene Geschäftszahlen von Covestro ließen die Aktien des Kunststoffkonzerns um 2,0 Prozent steigen. Die Daten hätten kaum überrascht, einige Details nährten aber Hoffnungen mit Blick auf die zweite Jahreshälfte, schrieb Analyst Markus Mayer von der Baader Bank.Ansonsten zogen wieder einmal die Papiere von Wirecard die Aufmerksamkeit auf sich. Der erhoffte Befreiungsschlag durch die KPMG-Sonderprüfung der Bilanz war am Vortag ausgeblieben. Die Aktie war bereits am Vortag um mehr als ein Viertel eingebrochen. Nun sank der Kurs am Dax-Ende um weitere 5 Prozent./edh/mis--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---DE0005140008, DE0007100000, DE0007472060, DE0007664039, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, EU0009658145, DE0006062144, DE000DWS1007