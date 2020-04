Nachhaltige Geldanlagen haben in der Corona-Krise häufig besser performt als konventionelle Kapitalanlagen, berichten Journalisten von ARD-Börse am Montag. So habe der Weltaktienindex MSCI World im März 2020 13,2 Prozent verloren. Beim Nachhaltigkeitsindex MSCI World Sustainability (SRI) waren es im selben Zeitraum nur 10,8 Prozent. Auf Jahressicht gab der MSCI World SIR sogar nur um 3,6 Prozent nach, ...

