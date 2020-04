Spaniens Regierung arbeitet an der Neuauflage ihres eMobility-Subventionsprogramms MOVES für 2020. Auch wenn die Details erst Ende Mai (spätestens Anfang Juni) offiziell veröffentlicht werden sollen, sind einige Infos bereits durchgesickert. So soll das Budget für das Förderprogramm in diesem Jahr 65 Millionen Euro betragen, 20 Millionen Euro mehr als 2019. Die maximale Prämie soll dem Entwurf des ...

