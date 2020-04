Guten Tag,die positiven Aussichten von GOOGLE sowie die Erholung des Ölpreises und die Marktreaktion darauf lassen erkennen, in welche Richtung es nun weitergeht: drei Schritte vor, zwei zurück. Besser kann es derzeit nicht laufen.Wir hoffen dabei, dass die Stimmen, welche dies alles für eine "Bärenmarktrally" halten, nicht verklingen oder verstummen! Denn solange es ausreichend Skeptiker auf dem Parkett gibt, die ihrerseits dafür sorgen, dass die Stimmung nicht ins Euphorische driftet, klettert der Markt die berühmte Mauer der Angst entlang und wagt sich nur in Schritten weiter nach vorn.Mag schon sein, das in dem einen oder anderen Fall die Kurse etwas zu schnell gestiegen und korrekturanfällig sind, aber solche Momente sollten dann auch richtig eingeordnet werden. Denn die Aussichten hellen sich mehr auf als das sie sich verdunkeln, und allein das zählt.

