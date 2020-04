BERLIN (dpa-AFX) - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) möchte noch im Mai Gespräche über Lockerungen für Hotels und Restaurants führen. Hotellerie und Gastronomie bräuchten "eine Perspektive", sagte er am Mittwoch dem RBB-Sender 88,8. Es gehe nicht darum, zu sagen, es sei möglich, die Gastronomie vier Tage später wieder zu öffnen, sagte er. "Aber wir müssen ihnen sagen, dass sie auch nicht die Letzten sind, sondern dass wir auf jeden Fall, ich hoffe im Laufe des Mai, doch zwischen Bund und Ländern eine Schrittfolge verabreden können, wo vielleicht die Außengastronomie aufmacht, dass man dann innen in der Gastronomie etwas macht." Er glaube, dass nicht nur Wirtschaft, sondern auch die Menschen dieses Angebot bräuchten.



Großveranstaltungen mit Zehntausenden von Menschen sind nach Müllers Einschätzung dagegen auf lange Sicht nicht realistisch. "Ich hoffe, dass wir Ende des Jahres, vielleicht Anfang nächsten Jahres wieder größere Veranstaltung haben", so Müller. "Aber das kann wirklich niemand versprechen."/ah/DP/jha

