Aladdin Healthcare Technologies SE gründet Joint Venture mit chinesischem Partnernetzwerk und gewinnt neuen Kunden - Erste Umsatzerlöse in Höhe von EUR 120.000DGAP-Ad-hoc: Aladdin Healthcare Technologies SE / Schlagwort(e): Joint Venture Aladdin Healthcare Technologies SE gründet Joint Venture mit chinesischem Partnernetzwerk und gewinnt neuen Kunden - Erste Umsatzerlöse in Höhe von EUR 120.00029.04.2020 / 12:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Aladdin Healthcare Technologies SE gründet Joint Venture mit chinesischem Partnernetzwerk und gewinnt neuen Kunden - Erste Umsatzerlöse in Höhe von EUR 120.000BERLIN/LONDON, 29. April 2020 - Aladdin Healthcare Technologies SE ("Aladdin", ISIN: DE000A12ULL2), ein führender Hersteller von Anwendungen für die KI-Gesundheitsdiagnostik und Arzneimittelforschung, hat gemeinsam mit einem weitreichenden Netzwerk von Wissenschaftlern, Pharmakologen und medizinischen Fachleuten, inklusive IIAT die Aladdin Healthcare Technologies China Ltd. gegründet.Ziel des Joint Ventures (JV), an dem Aladdin Healthcare 51 % der Anteile halten wird, ist die weitere globale Entwicklung und Vermarktung eines KI-gestützten Medikamententools. Das Tool unterstützt die klinische Grundlagenforschung zur Entwicklung von neuen Medikamenten gegen altersbedingte Erkrankungen wie Alzheimer, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenerkrankungen, Diabetes und Osteoporose.Gleichzeitig hat Aladdin einen neuen Kunden gewonnen. Das Volumen der Beauftragung zur Nutzung der KI-Plattform und für Beratungsleistungen beträgt EUR 120.000.Für weitere InformationenAladdin Healthcare Technologies Ltd. 24-26 Baltic Street West London EC1Y 0UR Tel. +44 7714 719696 Email: info@aladdinid.com Internetseite: www.aladdinid.comPressekontakt CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel. +49 89 1250 90330 Email: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de29.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Aladdin Healthcare Technologies SE Unter den Linden 10 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 700140449 E-Mail: info@aladdinid.com Internet: www.aladdinid.com ISIN: DE000A12ULL2 WKN: A12ULL Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf EQS News ID: 1032909Ende der Mitteilung DGAP News-Service1032909 29.04.2020 CET/CEST