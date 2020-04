Lust auf das Lieblingsgericht zum Abendbrot oder auf den leckeren Kuchen beim besten Café der Stadt? Mit der neuen Funktion will Google die Essensbestellung beschleunigen. Wie Google am Mittwoch angekündigt hat, integriert der Suchmaschinenriese sukzessive die Schaltflächen "Zum Mitnehmen bestellen" oder "Bestellen und liefern lassen" in die Suche und Google Maps. Bei teilnehmenden Restaurants lässt sich die Auswahl dann mit nur wenigen Klicks treffen. Anschließend kann das Essen entweder so schnell wie möglich abgeholt oder geliefert werden. Laut Google erfolgt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...