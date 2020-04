Beiersdorf tritt in der Corona-Krise auf die Kostenbremse."Die COVID-19 Pandemie ist ein Einschnitt", sagte Beiersdorf-Chef Stefan De Loecker bei der virtuellen Beiersdorf-Hauptversammlung am Mittwoch: "Die ökonomischen Folgen der Corona-Krise, deren Ausmaß wir zurzeit noch nicht beziffern können, werden auch bei Beiersdorf deutlich spürbar sein", betonte er. Die Hamburger wollen handeln und "Entscheidungen zu Kosteneinsparungen treffen", kündigte er an. Beiersdorf habe dazu einen Solidarpakt ...

