Seit Jahren wird an Wasserstoff als Energiequelle für die Zukunft geforscht. Passiert ist seitdem wenig. Doch Wasserstoff-Aktien erlebten einen ordentlichen Hype. Wie passt das zusammen und wie trennt sich die Spreu vom Weizen? Warum ist Wasserstoff immer noch in den Kinderschuhen als alternative Energie? Die Aktien jedoch sind weit gelaufen - wie passt das zusammen? Ein explosives chemisches Element für eine risikoaffine Zielgruppe? Fragen von Antje Erhard an Vivien Sparenberg, Vontobel. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv