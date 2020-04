Der Mischkonzern General Electric (GE) hat im ersten Quartal die Auswirkungen der Corona-Pandemie erheblich zu spüren bekommen. Allein der milliardenschwere Verkauf der Tochter BioPharma sorgte für einen deutlichen Anstieg des Nettogewinns, wie der Siemens -Rivale am Mittwoch in Boston mitteilte.Operativ musste GE jedoch Einbußen hinnehmen, vor allem im Segment Luftfahrt, wo derzeit nahezu Stillstand herrscht. Einen Ausblick gab General Electric nicht - wie so viele andere Konzerne hatte das Unternehmen ...

