Linz (www.anleihencheck.de) - Seit gestern findet die erste planmäßige geldpolitische Sitzung der FED statt, die Ergebnisse werden heute nach 20 Uhr (mitteleuropäischer Zeit) veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Bei den außerordentlichen Sitzungen im März sei das Zielband für den Leitzins auf 0,00 - 0,25 % gesenkt und ein umfangreiches Krisenprogramm beschlossen worden. Die Umsetzung werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Daher sei es wahrscheinlich, dass heute keine weiteren wesentlichen Maßnahmen beschlossen würden. (29.04.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...