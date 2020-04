Linz (www.anleihencheck.de) - Wie gestern bekannt gegeben wurde, beließ die schwedische Riksbank bei der Sitzung am Montag den Leitzinssatz bei 0,00%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Offensichtlich möchte sie nicht zu Negativzinsen zurückkehren, die sie erst im Dezember abgeschafft habe. Weil die Geldpolitik nicht weiter gelockert worden sei, habe die Schwedische Krone nach der Veröffentlichung sprunghaft aufgewertet. Eine kontinuierliche Aufwertung der SEK sei schon seit mehr als einem Monat zu beobachten gewesen. Im Vergleich zu anderen Industrieländern habe die schwedische Regierung die Wirtschaft nicht so drastisch stillgelegt und die Folgen seien bisher weniger tragisch, als befürchtet worden sei. ...

