Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Mit mehreren Mitteilungen pro Woche, war die FED seit der letzten FOMC-Sitzung am 15. März außergewöhnlich kommunikativ, so Gilles Seurat, Multi Asset Fund Manager von La Française Asset Management.Ihr Hauptanliegen sei es gewesen, den kontinuierlichen Kreditfluss in die Realwirtschaft und die Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte sicherzustellen. Kurz gesagt, die FED kaufe aggressiver denn je, diversifiziere die Zusammensetzung der Käufe und vergebe Dollar-Kredite in den USA sowie an ausländische Zentralbanken; all diese Maßnahmen würden praktisch unbegrenzt durchgeführt. ...

