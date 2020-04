FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Aareal Bank von 28 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Corona-Krise habe enormen negativen Einfluss auf das Geschäft mit Gewerbeimmobilien, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte kürzte deshalb seine Schätzungen für den Immobilienfinanzierer deutlich. Die Aareal Bank sollte aber 2020 weiterhin profitabel bleiben./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2020 / 06:15 / GMT



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE0005408116

