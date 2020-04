Seit heute herrscht Gewissheit: Die Bundesregierung verlängert die weltweite Reisewarnung für Touristen bis mindestens 14. Juni. Davon sind etwa die Pfingstferien in einzelnen Bundesländern betroffen, aber noch nicht - und darauf hoffen Touristikfirmen wie TUI - die so wichtigen Sommerfeerien. Diese beginnen in einigen Bundesländern ab dem 22. Juni.Eine Reisewarnung ermöglicht Kunden eine kostenlose Stornierung von bereits gebuchten Reisen. Für TUI dürfte dies also weitere Umsatzeinbußen nach sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...