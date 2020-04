Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 28. April 2020 die Berufsmaturakommission für die Mandatsperiode 2020 bis 2024 neu bestellt.



Schulamtsleiter Arnold Kind wurde wieder zum Vorsitzenden ernannt und Michael Andenmatten vom Amt für Berufsbildung und Berufsberatung übernimmt erneut den Vizevorsitz. Als Mitglieder nehmen Markus Jäger aus Mauren (Verwaltungsdirektor der Universität Liechtenstein), Stefan Jäger aus Triesen (Leiter Personal Standort Eschen bei der thyssenkrupp Presta AG) sowie Dominique Tabarelli aus Mauren (Oberärztin am Landesspital) neu in der Kommission Einsitz.



Die Regierung dankt allen Kommissionsmitgliedern und wünscht ihnen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit in der kommenden Mandatsperiode viel Erfolg. Ebenso dankt die Regierung den bisherigen Mitgliedern der Berufsmaturakommission für ihre geleistete Arbeit und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.



Pressekontakt:



Ministerium für Inneres, Bildung und Umwelt

Michael Hasler, Generalsekretär

T +423 236 60 93



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100846903

Jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de