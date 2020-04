DocCheck AG: DocCheck kauft niederländischen Onlinehändler für MedizinbedarfDGAP-News: DocCheck AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme DocCheck AG: DocCheck kauft niederländischen Onlinehändler für Medizinbedarf29.04.2020 / 14:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DocCheck AG (ISIN DE000A1A6WE6) erwirbt 100 Prozent der MediShopXL B.V., Zeist, Niederlande. Die MediShopXL B.V. ist insbesondere in den Niederlanden und in Deutschland im Onlinehandel mit Medizinbedarf tätig und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen deutlich sechsstelligen Umsatz. Mit dem Erwerb der Anteile stärkt die DocCheck Gruppe die Marktposition des DocCheck Shops. Über die Höhe des in bar entrichteten Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Der wirtschaftliche Übergang der Anteile erfolgte im ersten Quartal 2020.Kontakt: DocCheck AG Tanja Mumme Leiterin Corporate Communications Vogelsanger Str. 66 D - 50823 Köln fon: +49(0)221 92053-139 fax: +49(0)221 92053-133 mailto:tanja.mumme@doccheck.com home:www.doccheck.ag29.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: DocCheck AG Vogelsanger Str. 66 50823 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 92053-100 Fax: +49 (0)221 92053-133 E-Mail: ir@doccheck.com Internet: www.doccheck.ag ISIN: DE000A1A6WE6 WKN: A1A6WE Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1033009Ende der Mitteilung DGAP News-Service1033009 29.04.2020