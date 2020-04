FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hellofresh vor Zahlen von 32 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Da der wirtschaftliche und gesellschaftliche Stillstand wegen der Virus-Pandemie in vielen Ländern weitergehe, dürfte der Kochboxen-Versender seinen Jahresausblick anheben, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch das zweite Quartal dürfte robust ausfallen./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2020 / 06:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161408

