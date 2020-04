BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der anhaltenden Krise in der Ostukraine schaltet sich Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am morgigen Donnerstag in einer Videokonferenz erneut mit den Konfliktparteien zusammen. An dem Gespräch nehmen die Vertreter des sogenannten Normandie-Formats, die Außenminister von Frankreich, Russland und der Ukraine teil, sowie die OSZE-Sondergesandte für die Ukraine, Heidi Grau, hieß es aus dem Auswärtigen Amt (AA).

Ziel ist es, dass die Schlussfolgerungen des Gipfeltreffens von Paris konsequenter in der trilateralen Kontaktgruppe zwischen Russland und der Ukraine umgesetzt werden. Das gelte auch in Zeiten der Corona-Pandemie, von der die Ostukraine nicht verschont geblieben sei, so ein AA-Sprecher.

April 29, 2020 08:24 ET (12:24 GMT)

