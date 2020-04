Temenos stellt auf dem Temenos Community Forum Online, 29. 30. April, seinem virtuellen Gipfeltreffen mit über 5.000 registrierten Teilnehmern, neue Technologieangebote für Banken zum Umgang mit der Covid-19-Krise vor

Temenos setzt seine unübertroffenen Investitionen in F&E mit 43 Produktankündigungen und über 30 Demos der neuesten Innovationen von Cloud bis hin zu erklärbarer KI fort, die auf dem TCF Online vorgestellt werden

Temenos stellt seine Methodik für reine Fernimplementierung vor und zeigt, dass im Vergleich zum 1. Quartal 2019 über 75 mehr Banken mit der Software von Temenos live gegangen sind

Das Bankensoftware-Unternehmen Temenos (SIX: TEMN) gab heute die Einführung von acht Lösungen auf Basis innovativer erklärbarer KI (XAI)- und Cloud-Technologien bekannt. Diese Lösungen sollen Banken bei ihrer unmittelbaren Reaktion auf die Covid-19-Krise unterstützen. Damit erleichtert Temenos Banken die Wahrung ihrer Geschäftskontinuität, die Optimierung des Digital Engagement, um den sich ändernden Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, und die Bewältigung des sozioökonomischen Drucks. Diese Lösungen zur Anpassung an die Covid-19-Krise sind sofort weltweit verfügbar, lassen sich als Temenos SaaS schnell und einfach bereitstellen und sind bei Bedarf dezentral implementierbar.

Auf dem Temenos Community Forum Online vom 29. 30. April versammelt Temenos seine dynamische Community, um "Lösungen für die neue Normalität" vorzustellen. Über 5.000 Teilnehmer haben sich bereits für den abwechslungsreichen virtuellen Gipfel mit 43 Produktankündigungen, 49 F&A-Sitzungen mit Experten von Temenos und über 30 Demonstrationen der neusten Innovationen von Temenos angemeldet, die von Cloud- und Digital Engagement-Technologien bis hin zu erklärbarer KI reichen. Auf dem TCF Online wird Temenos demonstrieren, wie seine Lösungen die schnell steigenden Forderungen nach Digitalisierung, Personalisierung und höherer Agilität erfüllen, die unmittelbaren Covid-19-Herausforderungen meistern und nachhaltige Geschäftsmodelle für die Zukunft schaffen.

Max Chuard, Chief Executive Officer von Temenos, erklärte: "Ich bin stolz auf die KI- und erweiterten Cloud-Lösungen, die wir Banken zur Verfügung stellen, damit sie ihre dringendsten Bedürfnisse in der Covid-19-Krise erfüllen können. Außerdem bin ich stolz auf alle Mitarbeiter von Temenos, deren unermüdlicher Einsatz diese Lösungen überhaupt erst möglich gemacht hat. Als führender Anbieter von Banking-Software investieren wir unermüdlich in F&E, damit Banken ihren Geschäftsbetrieb aufrecht erhalten und KMU, Unternehmens- und Einzelhandelskunden in finanziellen Krisenzeiten weiterhin unterstützen können. In der "neuen Normalität" ist modernes digitales Banking gefragter denn je. Nur Temenos ist in der Lage, Banken die vielfältige Banking-Funktionalität und die moderne, Cloud-native Technologie zu bieten, mit der sie für ihre Kunden Mehrwert schaffen und ein nachhaltiges, zukunftsorientiertes Wachstum sicherstellen können."

Zur Unterstützung der Banken hat Temenos folgende KI-basierte SaaS-Technologielösungen eingeführt, die zur Bewältigung der Covid-19-Krise sofort verfügbar sind:

Erweiterung der digitalen Interaktionen mit Kunden: Mit dem sprunghaften Anstieg des Volumens im digitalen Bankgeschäft hilft Temenos den Banken dabei, den Bedarf der Kunden an persönlichen digitalen Interaktionen zu erfüllen, insbesondere derjenigen, die ihre Bankgeschäfte üblicherweise in Zweigstellen erledigen. Temenos Infinity Engage bietet Kunden einen persönlichen, digitalen Kommunikationskanal, über den sie mit ihren persönlichen Beratern in Verbindung bleiben können.

Unterstützung der Banken bei der finanziellen Entlastung von KMU und Privatkunden durch erklärbare AI (XAI): Die als SaaS gelieferten neuen XAI-Modelle von Temenos unterstützen Banken bei der Entlastung kleiner Unternehmen und Einzelhandelskunden durch schnelle Kreditvergaben und rentable Finanzprodukte. Mit diesen als SaaS verfügbaren XAI-Modellen können Banken nach Abschluss des digitalen On-Boarding-Prozesses bequem Prüfungen der Förderfähigkeit durchführen, Kreditanträge bearbeiten und die richtige Produktpreisgestaltung ermitteln. Zu diesen Modellen zählen Temenos AI Urgent Relief Loan, Temenos AI-Personalization und Temenos AI SME Smart Decisioning.

Schnelles Roll-out des US Paycheck Protection Program: Temenos hilft US-Banken und Kreditgenossenschaften mit Temenos Infinity, dem digitalen Omnichannel-Produkt, zügig Kreditanträge von Kleinunternehmen gemäß dem Paycheck Protection Program (PPP) der US-Regierung zu bearbeiten und die benötigten Mittel zur Verfügung zu stellen. Durch die Zusammenarbeit von Temenos und der Atlantic Union Bank als Team konnte die Bank in weniger als einer Woche ein neues, digitales Kreditportal speziell für das PPP etablieren.

Schnelle Anpassung von AML, KYC und Betrugsmanagement an neu entstehende Bedrohungen: Mit Microsoft als Partner bietet Temenos schnellen Zugriff auf seine KI-basierte Lösung Temenos Financial Crime Mitigation SaaS, um Banken bei der Bekämpfung der infolge von Covid-19 steigenden Cyberkriminalität zur Seite zu stehen. Mit seinem umfassenden AML/KYC/Betrugsmanagement hat Temenos bewiesen, dass es in der Lage ist, Banken jeder Größe ohne Unterbrechung zu unterstützen, während alle Bankmitarbeiter aus der Ferne arbeiten.

Unterstützung der Banken bei der schnellen Einführung oder Anpassung von Produkten als Reaktion auf Covid-19: Regierungen und Aufsichtsbehörden fordern die Banken auf, Produktänderungen wie z. B. Zahlungsbefreiungen und Kreditumstrukturierungen vorzunehmen. Das als SaaS bereitgestellte Temenos Continuous Deployment erleichtert Banken die Beschleunigung von Änderungen in Test- und Live-Umgebungen mithilfe ferngesteuerter, automatisierter, sicherer DevOps-Tools. So können in diesen Zeiten, die durch schnelle Änderungen und einen Mangel an Ressourcen geprägt sind, alle notwendigen Produktänderungen erfolgreich durchgeführt werden.

Bereitstellung von Schulungsmöglichkeiten für Bankmitarbeiter: Temenos hat seine Online-Schulungsplattform mit über 400 Kursen für alle Produkte und Sandboxes von Temenos kostenfrei verfügbar gemacht, damit Banking-Anwender die neusten Technologie-Innovationen von Temenos zu Hause kennen lernen und testen können. Über 3.000 Bankfachleute haben sich bereits registriert, um ihre Kenntnisse der Produkte von Temenos zu vertiefen und Teammitglieder weiter zu qualifizieren. Beantragen Sie einen kostenlosen Zugang hier.

