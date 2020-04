GENF (dpa-AFX) - Der Passagierverkehr in der Luftfahrt ist im März im Jahresvergleich schwer eingebrochen. Weil zum Schutz vor einer Ausbreitung des Coronavirus die Flugpläne drastisch eingeschränkt wurden, lagen die geflogenen Passagierkilometer 52,9 Prozent tiefer als im März 2019, berichtete der Dachverband der Fluggesellschaften (IATA) am Mittwoch in Genf. Das sei der größte Rückgang in der jüngeren Geschichte. Das Passagieraufkommen habe saisonbereinigt noch etwa so hoch gelegen wie zuletzt 2006.



"März war ein verheerender Monat für die Luftfahrt", sagte IATA-Direktor Alexandre de Juniac. Am schlimmsten waren die Einbrüche in der Asien-Pazifik-Region (minus 59,9 Prozent) und in Europa (minus 51,8 Prozent).



Bei Passagierkilometern wird die Zahl der Passagiere mit den von ihnen zurückgelegten Flugkilometern multipliziert. Theoretisch können 1000 Passagierkilometer von einem Passagier auf der Langstrecke oder mehrere Passagieren auf Kurzstrecken geflogen worden sein./oe/DP/jha

